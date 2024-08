Cos’è la Posidionia la pianta che ha colorato Cala Brandinchi | perché non vuol dire mare sporco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) In Sardegna,bria, ma anche Toscana e Liguria, la Posidonia oceanica è un abitante tipico del Mar Mediterraneo. Nonostante sia spesso disprezzata per il suo impatto estetico sulle spiagge, questamarina ha innumerevoli vantaggi per l'ecosistema e la sua presenza è un bioindicatore della qualità delle acque costiere.