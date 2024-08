Cortei antirazzisti in città Gb non c' è protesta ultradestra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Migliaia di manifestantisono scesi nelle strade questa sera in diversebritanniche per opporsi alle temute proteste violente annunciate dopo una settimana di disordini dai gruppi dell', che però non si sono verificate se non in forma minima solo in alcune località e senza conseguenze.spontanei e pacifici si sono creati nell'est di Londra, a Birmingham, Bristol, Liverpool e Newcastle, con cittadini e attivisti che hanno gridato slogan come "di chi sono queste strade? Nostre!" e "stop all'estrema destra". Qualche tensione sporadica è avvenuta ad Aldershot, nel sud dell'Inghilterra, dove la polizia ha dovuto separare i gruppida alcune persone che urlavano frasi contro i migranti come "Fermate gli sbarchi".