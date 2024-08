Coppa Italia 2024 2025 | in diretta esclusiva su Italia 1 e sul 20 i 32esimi di finale

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tutte le partite dellasaranno trasmesse inin chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it: in campo i match validi per idi. Mediaset si è assicurata la trasmissione inanche per le prossime tre stagioni, fino al 2026/2027. Si comincia venerdì 9 L'articolo: insu1 e sul 20 idiproviene da Sport in TV.