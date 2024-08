Colin Farrell | Orgoglioso di mio figlio James

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)e ilaffetto dalla sindrome di Angelman: “Sonodi lui”. Cosi ci dice il bravo attore che si apre senza mezzi termini.: “di mio” La sindrome diagnosticata a due anni.è nato dalla relazione che l’attore ha avuto con la modella Kim Bordernave, oggi 52enne. “Voglio che il mondo sia gentile con. Voglio che il mondo lo tratti con gentilezza e rispetto la sindrome gli è stata diagnosticata all’età di due anni. Pensavo fosse solo un bambino tranquillo, ma poi non raggiungeva i traguardi. Non si sedeva o gattonava. Sapevamo che c’era qualcosa che non andava nello sviluppo”. La sindrome di Angelman è una malattia genetica caratterizzata da un ritardo nello sviluppo e gravi danni neurologici e psicologici.