Che fine ha fatto Enola Gaynor?

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Cheha?”. Un nuovo romanzo fiume che costituisce il secondo volume delle avventure dell’antieroe Jack Plant. Cheha? Disinibita, irriverente, sfrontata.è un’artista di successo che si prepara a una ennesima esposizione dei suoi lavori in galleria. Attesa per le firme delle stampe però scompare improvvisamente. L’intrigo riunisce un gruppo di amici di infanzia alla ricerca della donna. In un viaggio metropolitano che mostra mondi oscuri e misteri apparentemente irrisolvibili ritroveremo, reclusa e in fin di vita. Chi l’ha rapita? La lenta ripresa, dopo il salvataggio in extremis la vede attaccata al respiratore in un letto d’ospedale.