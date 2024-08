Che cosa prevede il decreto carceri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mercoledì sera la Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge del “”, che contiene una serie di misure volute dal governo per contrastare il problema del sovraffollamento delle prigioni italiane. Il testo è stato approvato con 153 voti a favore, 89 contrari e un astenuto. Il 31 luglio scorso risultavano in Italia 61.133 detenuti, a fronte di una capienza effettiva delledi poco più di 51mila posti letto.