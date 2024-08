C’è uno yacht con uno stabilimento balneare dentro | Argentario un gioiello all’ancora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 8 agosto 2024 – E’ arrivato nella mattina di mercoledì 7 agosto. Ha un nome speciale, che riprende una canzone dei Beatles.all’, di fronte a Porto Santo Stefano, c’è l’Here comes the sun, unoda mille e una notte di proprietà di un potente industriale polacco. Che per le sue vacanze non bada a spese, su quella che è lecito definire una città galleggiante.