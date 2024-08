Cattivissimo me 4 | in anteprima il 7 agosto e poi dal 21

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) “me 4”: i comici pupazzi gialli sono stati ospiti alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 dove si sono allenati con gli atleti grazie agli effetti digitali. E dopo il successo al botteghino Usa, invadono i cinema italiani (inil 7e poi dal 21). La trama dime 4 Non c’è niente di peggio di una di quelle riunioni tra ex compagni di liceo dove si incontrano vecchi volti e si risvegliano antiche invidie. O forse no. “me 4” comincia con un non-più-cattivo Gru (doppiato da Max Giusti) – ora agente della Lega Anti-Cattivi – che torna alla sua vecchia scuola, il Licée Pas Bon, per rivedere gli ex compagni. Incluso il suo arci-nemico storico, Maxime Le Mal (Stefano Accorsi), un supercattivo fissato con le blatte che, gongolante, lo prende in giro per i suoi fallimenti Ma il nostro anti-eroe lo arresta.