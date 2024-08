Caso Mario Rui spunta un club dalla Spagna | affare ancora complicato il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) FuturoRui, arriva l’indiscrezione: c’è unspagnolo interessato al terzino,un problema legato all’ingaggio. Tra i giocatori in uscita in casa Napoli rientra senza dubbio ancheRui. Il terzino portoghese sembra ormai aver terminato la sua esperienza azzurra ed il suo agente,Giuffredi, sta lavorando per trovare una sistemazione idonea. Impresa tutt’altro che semplice, considerando cheRui ha un contratto importante, di poco superiore ai 2 milioni di euro: per un terzino di 33 anni, va da sé, non sono pochi. In queste ore, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, ci sarebbe una squadra che avrebbe dimostrato interesse, pronta a farsi sotto per prendereRui: stiamo parlando del Valladolid, ila cui fa capo Ronaldo ‘Il Fenomeno’.