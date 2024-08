Carlo Atti 4tet chiude lo Smart Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sarà il jazz, stasera alle 21:15 all’Arena Eden, are il2024 conin "Bebop and Beyond". Sul palcosax tenore, uno dei sassofonisti più importanti d’Italia, maestro del bebop e garanzia di swing suonerà insieme a Santiago Fernandez al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, giovanissimi talenti del jazz toscano e italiano, che garantiranno un buona dose di interplay e divertimento su e giù dal palco. Sarà dunque un concerto che si preannuncia come un vero e proprio concentrato di energia, durante il quale sarà difficile tenere fermi i piedi. Ultimo atto per Arezzoche saluta un’estate positiva tra cinema, musica e teatro. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner.