Carceri | Ronzulli Fi ‘no ‘svuotacarceri’ ma giusto verificare condizioni detenuti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Noi non volevamo uno svuota. Io di questo, anche all’interno del mio partito, ne ho fatto un punto di forza, perché non possiamo dare l’idea ai nostri cittadini che il problema del sovraffollamento si risolve con lo svuota. Non possiamo rimandare in strada persone che hanno compiuto dei reati, altrimenti verrebbe meno la certezza della pena. Allo stesso tempo, però, bisognaledegli istituti penitenziari, quelle dei detenuti e quelle di chi lavora all’interno del carcere. Penso alla polizia penitenziaria, agli psicologi, agli educatori”. Così a L?Aria che Tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia, che poi sulle madri detenute ha aggiunto: “Queste donne sono indirizzate negli Icam, che non sono un carcere.