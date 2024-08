Caporalato Caramiello a Fanpage | “Governo Meloni non fa nulla per contrastare sfruttamento nei campi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Vantarsi per aver intensificato i controlli dopo quanto è successo a Latina, con la tragica morte di Satnam Singh, è utile a guadagnarsi qualche titolo sui giornali, ma non cambia la sostanza. E la sostanza è l’inerzia del governo davanti a 230mila lavoratori sfruttati": lo dice Alessandro, capogruppo M5s in commissione Agricoltura alla Camera in un'intervista con.it all'indomani del tavolo sul