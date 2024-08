Canegrate il corpo di un uomo trovato senza vita in un parco | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Ildi unè statopoco prima dell’alba di ieri in un giardino pubblico di. Si tratta di un cittadino tunisino di 38 anni; il fatto è avvenuto alle 4 all’interno deldi via Marconi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Secondo le prime informazioni, ilpresenta leggere ferite, che al momento non vengono indicate come la causa del decesso. Si tratta di due tagli superficiali ad entrambi gli avambracci dell’prono sul terreno con dei cocci di bottiglia intorno al. Al momento i carabinieri della compagnia di Legnano, che stanno conducendo le indagini, escludono l’intervento di terzi nel decesso. Non si tratterebbe insomma di un omicidio.