Cancro alla prostata la cura con un ‘raggio bisturi’ | Monza prima al mondo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Studio all'Irccs San Gerardo, con tecnica guidata da sonda Gps vantaggi per il paziente e per la lotta alle liste d'attesare ilcon un 'raggio bisturi' che, guidato da una sonda Gps, è in grado di mirare con precisione al tessuto malato. Una terapia 'monodose', vantaggiosa per il paziente e per