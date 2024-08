Camici bianchi aggrediti Arrivano le telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Telecamera antiviolenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Codogno. Nello scorso luglio, Prefettura di Lodi, Forze di Polizia, Comune di Codogno e Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si sono impegnati a dare attuazione alla legge del 2020 in materia di sicurezza degli operatori sanitari e quindi è iniziato l’iter per la dotazione dell’area di emergenza urgenza di un sistema di occhi elettronici anche alla luce di diversi episodi di violenza che hanno coinvolto il personale del presidio codognese. Durante il periodo del Covid è stata introdotta la figura del vigilantes all’ingresso, ma probabilmente non è bastato.