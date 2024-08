Camelia dopo 9 mesi fuori dal Cpr di Roma | “Soffre di problemi psichiatrici illegale la sua detenzione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) Rinchiusa per 9in un centro per il rimpatrio nonostante i gravi. A raccontare la storia dia Fanpage.it l'avvocato Gennaro Santoro e il medico Nicola Cocco. Ad un mese dalla condanna della Cedu, si trova in cura in una struttura specializzata.