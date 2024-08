Calciomercato Napoli l’INDIZIO su Folorunsho | non ci sono dubbi destino DECISO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Michaelè tornato aldopo il prestito positivo con la maglia del Verona: ecco il suo futuro Ciindizi importanti sul futuro di Michael, centrocampista delreduce dal prestito al Verona e dalla convocazione in Nazionale per quanto riguarda gli Europei in Germania. Il giocatore ha cancellato tutte le sue