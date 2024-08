Calciomercato Monza l’Al Ittihad IRROMPE SULL’OBIETTIVO di Galliani | COSA FILTRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 agosto 2024)die le ultimissime sull’affare Occhi dall’Arabia Sauditadidel, ieri, sera, in occasione dell’amichevole contro l’Inter, ha avuto l’occasione di discutere con la Juventus per Szczesny. Il portiere è in uscita dal club bianconero e, anche il, ha mostrato