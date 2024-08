Cabal rivela | Cuadrado mi ha detto che in Italia non c’è nulla meglio della Juventus!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Juanha parlatosua scelta di approdare allain questa finestra estiva di calciomercato, spiegando il motivopreferenza per i bianconeri rispetto all’Inter. LA CONFESSIONE – Juansi è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore. Il calciatore colombiano ha affermato di aver preferito sposare la causa dei bianconeri rispetto a un’altra opzione concreta relativa alla Serie A, ossia quella di un’Inter da lui non nominata nel corsoconferenza: «La mia decisione è legata molto a quello che era il sogno mio emia famiglia sognava il mio arrivo alla Juve, non voglio parlare dell’altra squadra interessata a me (l’Inter, ndr.) perché so che anche loro sono una grande squadra. Ad ogni modo, il mio sogno era venire qui e lottare per questa maglia».