Borsa | Milano chiude in leggero calo -028%

(Di giovedì 8 agosto 2024) Chiusura in recupero per Piazza Affari, che nel pomeriggio riduce le perdite in scia agli incoraggianti dati sul mercato del lavoro americano e alla corsa di Wall Street. Il listino milanese ha terminato così la seduta in flessione dello 0,28% a 31.741 punti.