Borsa | l' Europa recupera con Wall Street Francoforte +01%

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'avvio deciso di, rinfrancata dal dato sui sussidi di disoccupazione americani, aiuta le Borse europee a ridurre le perdite della mattinata.gira in positivo, con il Dax che sale dello 0,1%, mentre Londra e Milano limano i ribassi allo 0,5% e Parigi allo 0,4%. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, inferiori alle attese, hanno contribuito a calmare le palpitazioni del mercato, dalla fine della scorsa settimana in ambasce per i timori di una recessione Usa. A New York il Nasdaq avanza dell'1,5%, il Dow Jones dell'1,3% e l'S&P 500 dello 0,7%. Deboli invece i titoli di Stato, che scontano il calo delle aspettative per un intervento deciso delle banche centrali sui tassi.