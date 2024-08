Bloccata in casa senza ascensore | Luciana Littizzetto il dramma di sua mamma | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Sostituzione. Inizio lavori: maggio. Quanti anziani, disabili, malati che devono fare le terapie, sono bloccati questa estate a 40 gradi in? Incredibile":lo ha scritto sul suo profilo Instagram, pubblicando un video di sua, Antonietta Dezzutto di 91 anni. La comica torinese non è solita mostrare la propria famiglia in pubblico, ma questa volta si è vista costretta a farlo per denunciare una situazione al limite. Nel video, la signora - che abita al terzo piano di un condomio - appare seduta sul pianerottolo tra una rampa di scale e un'altra, impossibilitata a muoversi. "Passeggiamo sulla Luna, operiamo da remoto in laparoscopia, ci affidiamo all'intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un?", ha proseguito amareggiata la