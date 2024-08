Blackburn-Derby venerdì 09 agosto 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilsi è salvato solo all’ultima giornata dello scorso campionato, ilinvece è arrivato secondo in League One tornando in Championship dopo due stagioni in terza divisione. I Rovers ovviamente proveranno a disputare una stagione meno travagliata, mentre ovviamente per i Rams la prima cosa sarà mantenere la categoria. Nel precampionato la squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e