Bambina di 3 anni si rovescia addosso la pentola con l’acqua bollente | è grave

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unadi 3, slovacca, in vacanza coi genitori a Bibione (Venezia), è stata ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, per le ustioni riportate in un incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di oggi: si ètadi unacon cui i genitori stavano scaldando il biberon. La piccola è stata accompagnata in auto dal padre al locale Punto di primo intervento. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso che ha condotto laal centro Grandi Ustionati di Padova. La piccola ha ustioni in gran parte del corpo: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.