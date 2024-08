Balneari divisi sullo sciopero Assobalneari non aderisce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Non è giusto penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimentiitaliani per le loro vacanze, riconoscendone qualità e funzionalità. Per questo migliaia di aziende associate ad Assoe La Base Balneare con Donnedamare, le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatoriitaliani, si asterranno dalloconvocato da alcune sigle sindacali per venerdì 9 agosto". Lo annunciano Fabrizio Licordari, presidente di Assoe Bettina Bolla, presidente di La Base Balneare con Donnedamare.