Assenza di condizioni di sicurezza | la Provincia di Salerno chiude al pubblico il Castello Arechi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi, con disposizione prot. 87102 del 7 agosto 2024, ha deciso la chiusura dela partire da oggi, 8 agosto 2024, fino a nuova disposizione, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolo impreviste e imprevedibili conseguenti all’incendio del 31 luglio scorso. La decisione si è resa necessaria dopo la nota del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio dell’Ente del 7 agosto 2024 che evidenzia come nelle ultime ore siano comparse nuove problematiche. Al momento quindi non sussistono le dovutedisia per i visitatori che per i personale: ilrimarrà chiuso fino alla totale messa indi tutta l’area. L'articolodidi: ladialilproviene da Anteprima24.it.