Asili nido e scuole infanzia i requisiti degli educatori non cambiano Lo precisano i Ministri Nordio e Zangrillo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nonper l’esercizio della professione di educatore scolastico dell’. Lo precisa una nota deidella Giustizia e della Pubblica amministrazione, Carloe Paolo, in merito alle richieste di chiarimento che stanno giungendo in vista della ripresa delle attività educative e scolastiche per l’per il prossimo mese di settembre. L'articolo, inon. Lo