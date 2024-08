Ascolti tv chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerritedel preserale e access prime time. E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno? Scopriamo tutti i risultati deglitv dicome riportato da davidemaggio.it notizia in aggiornamento Daytime Mattina Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 472.000 spettatori con il 14% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 369.000 e il 13.3% e il TG1 delle 8 a 818.000 e il 18.9%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 644.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 469.000 spettatori con il 18.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 907.000 spettatori con il 21.1%.