Appuntamento la notte tra il 12 e il 13 agosto per godersi la scia delle meteore Perseidi Dalle Dolomiti alla Sicilia ecco dove lo spettacolo del cielo è assicurato in tutto il mese estivo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mai, in tempi poco romantici e decisamente pragmatici come i nostri, tanti sguardi sono rivolti al. Niente di spirituale, però. Al massimo un po’ di curiosità per pianeti e transiti. Eppure l’astronomia è diventata cool, l’astroturismo è di gran tendenza. Quasi una mania, specialmente inquando lome meteorico, le Lacrime di San Lorenzo, attraversa il. E bisogna esprimere un desiderio all’istante.