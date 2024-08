Apple punta ad un sequel di Wolfs il film con la coppia Pitt Clooney

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovoStudios dal titolonon è ancora uscito in sala, ma a quanto pare unè già in fase di sviluppo. In vista della prima mondiale, che avverrà in occasione della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso, lo studios ha annunciato di aver preso accordi con il regista Jon Watts per scrivere e dirigere ildelche vedrà recitare inBrade George. Ovviamente nessun dettaglio riguardante la trama è stato rivelato.è stato scritto e diretto da Jon Watts, è stato prodotto da Grant Heslov, George, Brad, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Watts e Dianne McGunigle. Michael Beugg è il produttore esecutivo. Nel cast, con Brade George, figurano anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan.