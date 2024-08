Anticipazioni La Rosa Della Vendetta Ultima Puntata | Cemal Incontra Suo Padre Gulcemal!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 8 agosto 2024)La: Gultorna dopo aver finito di essersi tolto la vita e conosce suo figlio. Vedendolo, il bambino parla per la prima volta! Lacontinua e, nel corsofinalesoap opera, i telespettatori assistono ad un momento di grande commozione. Infatti, sul finale, il figlio di Gul, e suosino per la prima volta. Con un lieto fine quindi finisce la soap, ma ecco che cosa sta per succedere.La: Gulfinge di togliersi la vita! Nel corso delle puntate finali de La, Gulsi sente sempre più solo. Non è riuscito a risolvere i problemi con la madre che ha messo persino a rischio la vita di Armagan, ed è ancora disposta a tutto pur di separarlo da Deva.