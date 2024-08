Altra brutta notizia per gli aggiornamenti Samsung | One UI 6 1 1 in ritardo?

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'atteso aggiornamento per la serieGalaxy S24 con le novità della One UI 6.1.1 potrebbe ritardare: ecco cosa sappiamo. L'articoloper gli: One UI 6.1.1 in? proviene da TuttoAndroid.