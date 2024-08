Allora ditelo altrimenti parlo io | Kamala perde il controllo nervosa per Trump | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Durante il comizio elettorale in Michigan diHarris e Tim Walz, in corsa per la Casa Bianca, la candidata è stata interrotta da alcuni manifestanti che protestavano contro la guerra a Gaza. Inizialmente la vicepresidente degli Stati Uniti ha cercato di calmare gli animi fino a quando, innervosita, ha detto: "Se volete che Donaldvinca,io".