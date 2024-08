Ad Aci Castello la prima sagra dell’arancino al mondo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 8 agosto 2024)a Ficarazzi, frazione di Aci(Catania) in programma il 5 – 8 settembre 2024. Floklore, sapori e tradizione in Sicilia dove si rinnova l’appuntamento per assaporare la tipica pietanza dello Street food siciliano. La simbiosi tra gastronomia tipicamente siciliana, musica, folklore sono le componenti fondamentali per la realizzazione di una delle più importanti manifestazioni dell’hinterland catanese. Il Re di fine estate a Ficarazzi è l’ “Arancino”. L’appuntamento annuale con la tradizione enogastronomica siciliana è divenuto una della manifestazioni più celebri non solo dell’intera provincia. Numerosi turisti giungono da tutta Italia per poter partecipare a questa. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook