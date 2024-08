Acqua torbida patina schiumosa e improvvisa moria di pesci nel torrente Sata | vietato pescare e fare il bagno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Massa Marittima (Grosseto), 8 agosto 2024 –, unae unadi. Succede nelche scorre vicino a Massa Marittima. Per questo la sindaca Irene Marconi ha emesso un'ordinanza che in via precauzionale vieta di attingeredalper scopi irrigui, alimentari e potabili, e vieta pure la balneazione, la navigazione e la pesca. "Sono stati effettuati dei sopralluoghi - afferma Irene Marconi - e prelevati dei campioni die di fauna ittica da analizzare. Durante le operazioni di campionamento è stata accertata la presenza die di una, oltre alle carcasse dei. È stata anche trovata inuna batteria, immediatamente rimossa.