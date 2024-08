A Capodichino arriva Fast Track il telepass dell’aeroporto | corsia preferenziale per l’area di imbarco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varcopresso l’aeroporto di Napoli dedicato ai clienti. È questo il nuovo servizio “” che– società italiana del Gruppo Mundys, leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – ha lanciato in vista delle partenze estive e messo a disposizione dei propri clienti nei principali aeroporti italiani.