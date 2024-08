Yahya Sinwar è il nuovo capo di Hamas | Israele prepara nuova offensiva

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 07 Agosto 2024, 09:02 Ismail Haniyeh è morto per mano di, che credeva di aver decapitato una delle più temibili organizzazioni terroristiche al mondo. In pochi giorni però, dopo aver seppellito la precedente guida ed aver giurato vendetta allo Stato ebraico per l’uccisione del leader e di altri esponenti dell’organizzazione,L'articoloè ildiproviene da Il Difforme.