Vincenzo è scomparso in zona Pacevecchia | si cerca un sannita di 81 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Si è smarrita stamattina questa persona. Si chiama Garzarella, 81. Indossa una polo gialla e un pantalone nero della tuta. No si hanno notizie dalle ore 8,30. Si trovava in. Chi avesse notizie può contattare direttamente la polizia municipale 0824 772700. In aggiornamento L'articoloin: siundi 81proviene da Anteprima24.it.