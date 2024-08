Villani M5S | In provincia di Salerno migliaia di firme contro l’Autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“A sole due settimane dall’inizio della nostra campagna, abbiamo già raccoltodiper il referendum per l’abrogazione della legge sul. Questo risultato imponente dimostra chiaramente che la Campania si è schierata senza se e senza maquesto progetto. Il successo ottenuto è il risultato di un lungo e appassionato lavoro di squadra, che ha riacceso la speranza e ha rimesso in luce il valore della partecipazione democratica. Solo a Nocera Inferiore insieme al comitato referendario, in sole due ore, abbiamo raccolto 200, e anche ad Angri, Scafati, Sapri el’affluenza ai nostri banchetti è stata significativa. Voglio esprimere un sincero plauso agli attivisti di questi paesi, che, anche in piena estate, hanno dato il loro prezioso contributo per il successo di questa iniziativa.