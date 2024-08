Viaggia a 216 km all’ora sull’Aurelia Dopo la corsa da Formula 1 un imprenditore piemontese vince il ritiro della patente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sfrecciava a 216 chilometribis a Villanova d’Albegna (Savona), in un tratto di strada in cui il limite è di 90 km/h. La polizia stradale ha fermato il guidatore, un, cui è stata immediatamente ritirata la. L’uomo, alla guida di una supercar, è stato immortalato e fermato durante i controlli dedicati al traffico “da bollino nero”, in quella che è, tra l’altro, la settimana dedicata (a livello continentale) alla violazione dei limiti di velocità e conosciuta come “Roadpol Speed”. In totale, in questi giorni di traffico intenso in Liguria, sono state ritirate nove patenti e contestate 58 violazioni per un totale di 197 punti decurtati dalle patenti dei trasgressori. Due i veicoli sequestrati e cinque quelli sottoposti a fermo amministrativo.