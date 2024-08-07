Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: SULL’A1 FIRENZE- ROMA TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE. SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: SULL’A1 FIRENZE- ROMA TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. RIMOSSI, L’INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE E IL VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E ROMA NORD SULLA A24 ROMA-TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:15 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE- ROMA INCENDIO DOMATO AL KM 510 TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE MA, UN NUOVO INCIDENTE AL KM 483 STA CREANDO 2 KM DI CODE IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 ROMA-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
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