Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:15 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: SULL’A1 FIRENZE- Roma TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE. RIMOSSI, L’INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE E IL VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO RomaNO E Roma NORD SULLA A24 Roma-TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A Roma, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI Roma.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:15 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 17. ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A ROMA SPENTO L’INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO RESTANO COMUNQUE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ESTERNA CODE DA LA RUSTICA ALLA ROMA TERAMO PER EFFETTO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TRIONFALE E SELVA CANDIDA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE, PROSEGUENDO INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA PONTINA A VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TROVIAMO A NORD CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI, A SUD INVECE CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO AD APRILIA PER LE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI È RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 17:45 - I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A ROMA SPENTO L’INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO RESTANO COMUNQUE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ESTERNA CODE DA LA RUSTICA ALLA ROMA TERAMO PER EFFETTO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TRIONFALE E SELVA CANDIDA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE, PROSEGUENDO INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA PONTINA A VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TROVIAMO A NORD CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI, A SUD INVECE CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO AD APRILIA PER LE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI È RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI. romadailynews
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