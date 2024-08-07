Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 17:15 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE- Roma RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE TROVIAMO PERÒ UN INCENDIO AL KM 510 CHE AL MOMENTO CREA CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A Roma DOVE UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO STA CREANDO DISAGI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 16:30 - PER EFFETTO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ESTEWRNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO RESTIAMO SUL RACCORDO PER LE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TIONFALE E SELVA CANDIDA CI SPOSTIAMO AD APRILIA PER LE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA FERROVIA ROMA-PISA-LIVORNO LA CIRCOLAZONE E’ TORNATA REGOLARE, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 15:30 - SULLA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO REGOLARMENTE FINO ALLE 23. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ASTRALSPA. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI RIETI DOVE TROVIAMO CODE SULLA SALARIA TRA LODONERO E POSTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN CANTERE ALL’LATEZZA DELLE GOLE DEL VELINO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA FERROVIA ROMA-PISA-LIVORNO LA CIRCOLAZONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A TOMBOLO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 11. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA ALTRO INCIDENTE, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREIZONE FIRENZE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITà CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREIZONE TERAMO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE IN PRECENZA RALLENTATA RSOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE, è TORNATA REGOLARE I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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