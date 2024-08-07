Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 16:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE- Roma RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE TROVIAMO PERÒ UN INCENDIO AL KM 510 CHE AL MOMENTO CREA CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A Roma DOVE UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO STA CREANDO DISAGI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 15. 30 INFINE SULLA ROMA- CIVITACASTELLANA-VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 12:30 - ASTRALSPA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA ALTRO INCIDENTE, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREIZONE FIRENZE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITà CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREIZONE TERAMO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE IN PRECENZA RALLENTATA RSOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE, è TORNATA REGOLARE I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA TIVOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA DEI RURULI A VIA STRAMPELLI, IN DIREZIONE ROMA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA PER VERIFICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 10 MINUTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL SITO INFOMBILITA. romadailynews
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