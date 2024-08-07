Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 11. ASTRALSPA. IT E CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA TIVOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA DEI RURULI A VIA STRAMPELLI, IN DIREZIONE ROMA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA PER VERIFICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 10 MINUTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL SITO INFOMBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA SULLA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE TRA ALBUCCIONE A VIA EINAUDI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA PROSEGUONO LE VERIFICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 10 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE PERMANE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA è LA CAUSA DELLE CODE DA ALBUCCIONE A VIA EINAUDI INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOSPESA PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA È STATA RIPRISTINATA I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI CON BUS DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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