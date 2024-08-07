Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE PERMANE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA è LA CAUSA DELLE CODE DA ALBUCCIONE A VIA EINAUDI INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOSPESA PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA È STATA RIPRISTINATA I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI CON BUS DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:45 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS COINVOLTA ANCHE LA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
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