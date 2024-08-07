Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 09:15 - ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS COINVOLTA ANCHE LA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:45 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS COINVOLTA ANCHE LA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
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