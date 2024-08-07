Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLazioNE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:15 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 20:30 - ASTRALSPA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LE AUTOSTRADE RESTA BLOCCATO IL TRAFFICO SULLA A24 ROMA-TERAMO IN direzione roma PER INCIDENTE AL KM 39 TRA VICOVARO E CARSOLI. AVVISIAMO INOLTRE I PENDOLARI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA PRESSO IL DEPOSITO DI ACQUACETOSA SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRAURBANA INFINE DAL 12 AL 16 AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE SULLA FERROVIA METROMARE I TRENI SARANNO REGOLARMENTE IN CIRCOLAZIONE FINO ALLE 23. romadailynews
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