Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLazioNE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 07:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS COINVOLTA ANCHE LA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 20:30 - RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO, TRAFFICO REGOLARE. PERMANE RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO PER GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA IN TUTTI I CASI I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. A ROMA , RISOLTO L INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:45 - I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. TRAFFICO BLOCCATO ANDIAMO SULLA A1 ROMA FIRENZE DOVE È DIVAMPATO UN INCENDIO AL KM 517 CODE IN AUMENTO TRA PONZANO ROMANO MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. AVVISIAMO INOLTRE I PENDOLARI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA PRESSO IL DEPOSITO DI ACQUACETOSA SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRAURBANA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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