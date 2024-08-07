Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLazioNE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 20:30 - AVVISIAMO INOLTRE I PENDOLARI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA PRESSO IL DEPOSITO DI ACQUACETOSA SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRAURBANA INFINE DAL 12 AL 16 AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE SULLA FERROVIA METROMARE I TRENI SARANNO REGOLARMENTE IN CIRCOLAZIONE FINO ALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:45 - I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. I TRENI REGIONALI E ALTÀ VELOCITÀ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. ALTRO INICDENTE ANCHE SUL TRATTO DELLA ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, NON GENERA CODE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA ALLA GUIDA CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA NELLA ZONA SUD DELL ANELLO, TROVIAMO COMUNQUE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE CHE CAUSA RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO NELLA ZONA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L ‘EUR UN INCIDENTE SULLA PONTINA È LA CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA TOR DE CENCI E SPINACETO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA PER L’INCENDIO A CASERTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2024 ore 19:15 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2024 ORE 18. IN CARREGIATA INTERNA SI STA IN CODA ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. RITARDI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO PER CONSENTIRE LE VERIFICHE E L’INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. romadailynews
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