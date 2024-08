Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)DEL 7 AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA A VIA VACCARECCIA SEMPRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE CASI IN DIREZIONEIL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO LA CIRCONE PERMANE SOSPESA TRA POGGIO MIRTETO E CIVITA CASTELLANA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI SUBISCONO RITARDI, VARIAZIONI E CANCELNI.